Polis Haftası kutlamalarında polis araçlarının geçişi ilgiyle izlendi

Edirne'de Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla düzenlenen törende polis araçlarından oluşan kortej büyük ilgiyle izlendi.

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla düzenlenen törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Günün anlam ve önemine yönelik gönderilen mesajların okunmasının ardından Edirne İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar bir konuşma yaptı. Ardından onlarca motorize ekipten oluşan kortej şehir turu yaptı. Yunus timlerinin kullandığı motosikletler Türk bayraklarıyla donatılırken, kortej büyük ilgiyle izlendi.

Törene Edirne İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, emniyet şube müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı.