Polis silahlı saldırıyı önledi: 12 gözaltı

Edirne'nin Keşan ilçesinde silahlı saldırı yapılmak üzere bir evde toplanıldığı ihbarını alan polis ekipleri, bahse konu yere operasyon düzenledi. 12 kişinin gözaltına alındığı evde çok sayıda silah ve ve uyuşturucuya el konuldu.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir evde şehir dışından gelen silahlı kişilerin olduğu ve bu kişilerin silahlı saldırı gerçekleştireceklerini bilgisini aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, harekete geçerek bahse konu ikamete gitti. E.G. isimli bir şahsın evinde ve evinin önünde bekleyen araçlarda arama yapan ekipler, biri tam otomatik makineli olmak üzere 10 tabanca, bu tabancalara ait 10 şarjör ile 205 fişek, 3 uyuşturucu tablet ve 3 fişek esrar ele geçirdi. Olayla ilgili evde bulunan E.T, E.G, Ö.Ç, M.A, U.G, G.G, E.Y, A.Ş, M.M.S, F.K, S.K. ve M.Ü. isimli 2 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 12 şüpheli, haklarına "kasten öldürmeye teşebbüs", "6136 sayılı Kanun'a muhalefet", "kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurmak" suçlarından adli işlem başlatıldı. Diğer zanlıların işlemleri devam ederken, adliyeye çıkarılan şüphelilerden M.Ü., hakkında uyuşturucu ticareti suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğundan dolayı sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.