İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Polise kiremitli saldırı

Edirne’de “havaya ateş açıldığı” ihbarına giden polis ekiplerinin aracına kiremit ile saldırıda bulunuldu.

Edirne'de “havaya ateş açıldığı” ihbarına giden polis ekiplerinin aracına kiremit ile saldırıda bulunuldu.


Edirne'nin Menzilahır Mahallesi'nde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahla havaya ateş açıldığı ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler bahse konu sokaklarda araştırma yaparken bir evin çatısında polis aracına kiremitli saldırı gerçekleşti. Kiremidin isabet ettiği polis aracının camı kırıldı. Araçta bulunan bir polis memurun elinde kesikler meydana geldi. Olayın ardından saldırının gerçekleştiği sokağa çok sayıda polis ekibi sevk edildi.


Olayın şüphelilerini yakalamak için mahallede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.