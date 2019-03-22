İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Polisin suçüstü yakaladığı hırsız tutuklandı

Edirne’nin Keşan ilçesinde polis tarafından suçüstü yakalanan hırsız tutuklandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde polis tarafından suçüstü yakalanan hırsız tutuklandı.


Aşağı Zaferiye Mahallesi Tabak Çeşme Sokak üzerindeki bir ikametin eklentisinden kullanılabilir malzemelerin alındığı yönünde bilgi alınmasının üzerine harekete geçen polis, kimsenin kullanmadığı binada şüpheli şahsı yakaladı. Yapılan incelemede Ö.V. olduğu tespit edilen şahıs gerekli işlemlerin yapılması için İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Ö.V. alınan ifadesinde ev sahipsiz olduğu için hurda toplamak amacıyla daha önce de girdiğini ve hurdaları sattığını bugün de yine para yapabilecek malzemeleri toplamak için gittiğini o esnada yakalandığını söyledi.


Hakkında “evden hırsızlık, mala zarar verme, konut dokunulmazlığının ihlali" suçlarından adli işlem başlatılan Ö.V, Keşan Cumhuriyet Savcısının talimatı ile gözaltına alındı. Ö.V. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Edirne Cezaevine konuldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.