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Polisin şüphesi göçmenleri yakalattı

Edirne’nin Keşan ilçesinde polis ekiplerinin şüphelendiği araçta 20 kaçak göçmen yakalandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekiplerinin şüphelendiği araçta 20 kaçak göçmen yakalandı.



Malkara-Keşan karayolu üzerinde polis şüphe üzerine C.D. yönetimindeki minibüsü durdurdu. Araçta yapılan kontrolde,10 erkek, 3'ü kadın ve 7'si çocuk olmak üzere Filistin uyruklu toplam 20 kaçak göçmen yakaladı. Bunun üzerine araç sürücüsü yakalanarak gözaltına alınırken, araçta yapılan aramada 1 adet bot ve aparatları ele geçirildi.



Mahkemeye sevk edilen C.D. “Göçmen Kaçakçılığı Yapmak” suçundan adli makamlarca tutuklandı.

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