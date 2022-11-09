Polisten kaçan araçtan uyuşturucu çıktı

Edirne'nin Keşan ilçesinde yüksek sesli müzik dinlenen ve abart egzoz bulunan otomobil, polisin dur ihtarına uymayarak kaçtı. Kovalamaca sonucu durdurulan araçtan uyuşturucu madde çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Yenimescit Mahallesi'nde ring görevini yapan polis, bir otomobilden yüksek sesle müzik dinlediğini ve otomobilde abart egzoz bulunduğunu tespit etti. Durum üzerine bahse konu araç ekiplerce durdurulmak istendi. 'Dur' ihtarına uymayan araç sürücüsü, hızlanarak kaçtı.

Ardından sokaklar arasında kovalamaca başladı. Bir süre devam eden kaçış, polisin arabayı durdurmasıyla son buldu.

Durdurulan araçta arama yapan polis memurları, aracın içinde Y.K., A.K., Ş.Ç., Ü.K. ve M.K. isimli, polis tarafından da daha önceki suç faaliyetleri sebebiyle tanınan 5 kişiyi tespit ederken, poşet içinde ve kağıda sarılı halde eroin ele geçirdi.

Konu hakkında soruşturma başlatılırken, araç sürücüsüne 10 bin 613 TL idari para cezası kesildi, araç ise trafikten men edildi.