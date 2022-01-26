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Prof. Dr. Dağdeviren ve Prof. Dr. Çaylan, TAHUD Yürütme Kurulu üyeliğine seçildi

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı öğretim üyeleri, Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD) Yürütme Kurulu üyeliğine seçildiler.


Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği Olağanüstü Genel Kurulu, Ankara'da gerçekleştirildi. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. H. Nezih Dağdeviren ve Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Çaylan, derneğin genel kurulunda 2022-2026 dönemi Yürütme Kurulu üyeliklerine seçildi. Olağanüstü Genel Kurul sonrası gerçekleştirilen Yürütme Kurulu Toplantısı'nda Prof. Dr. H. Nezih Dağdeviren, Türkiye Aile Hekimliği Yeterlilik Kurulu Başkanlığı'na seçildi.

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