Prof. Dr. Kaya uyardı: Kuraklığa bağlı kızarıklıklar ve sararmalar başladı

Trakya'da son yılların en kurak döneminin yaşandığını belirten Trakya Üniversitesi Bitki Islahı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yalçın Kaya, gelişim dönemindeki buğdayda kuraklığa bağlı yabancı otların oluşmaya başladığını belirterek kızarıklıklar ve sararmalara karşı çiftçilere uyarıda bulundu.

Geçtiğimiz yıl çayır tırtılı istilası ile karşılaşan Trakyalı çiftçiler, bu yıl ise kuraklık ve yabancı otlarla mücadele ediyor. Kuraklığa bağlı olarak yabancı ot ilaçlarının toprağa inmemesi çiftçileri endişelendiriyor. Tarımın başkenti sayılan Trakya'da son yolların en kurak dönemi yaşanıyor. Ekim döneminde mevsim yağışlarının yetersiz kalması nedeniyle kurak toprağa buğday eken ve gübreleme yapan çiftçiler, ürünün gelişim dönemi ve verim için yağış bekliyor. Kuraklık, hastalık ve zararlıların yanında yabancı otların artmasına da neden olabiliyor.

"Kızarıklıklar ve sararmalar oldu"

Kuraklığa bağlı oluşan yabancı otla mücadele konusunda bazı sıkıntılar olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Kaya, tarlaların ilaçlandığını fakat kuraklık nedeniyle yabancı otların oluşmaya başladığını belirtti. Kontrollü olan tarlalarda sıkıntı olmadığını aktaran Prof. Dr. Kaya, yağış olmaması sebebiyle yabancı ot ilaçlarının toprağa inemediğini ve bazı kızarıklıklar ve sararmalar olduğunu vurguladı.

Çiftçilere uyarı

Çiftçilere tarlalarını sık sık kontrol etmeleri ve tarladaki yabancı ot mücadelesini iyi yapmaları konusunda uyaran Prof. Dr. Kaya, hangi yabancı otlar var, hangi yöntemlerle daha etkili kontrol yapılır, en uygun nasıl kontrol edilebilir gibi noktalarda takibin iyi yapılması gerektiğine vurgu yaptı.

Nitratlı gübreler kullanması tavsiyesi

Gübrelemede genellikle üre gübresi kullanıldığını belirten Prof. Dr. Kaya, "Üre gübresi inorganik bir gübre olduğu için gübreyi atınca hemen yağmur olması gerekir. Üre gübresinin etki etmesi 1 hafta 10 gün sürüyor. Eğer imkan varsa direkt nitratlı gübreler kullanmasını tavsiye ediyorum. Çünkü kullanıma hazır olduğu için bu açıdan da faydalı olacağını düşünüyorum" dedi.

"Son 80 yılın en sıcak Aralık ayını yaşadık"

Edirne'de 2022 yılı Şubat ayında metrekareye 88 kilogram yağış düşerken, 2023 yılı Şubat ayında ise 5,2 kilogram yağış düşmesi üreticileri endişelendiriyor. Trakya'da son 80 yılın en sıcak Aralık ayının yaşandığını söyleyen Prof. Dr. Yalçın Kaya, yağış olmamasına bağlı olarak atılan gübrelerin erimediğini ve bunun buğdayın gelişimini olumsuz etkilediğini ifade etti.

Trakya genelinde bu yıl normalin üzerinde bir kuraklık yaşandığını belirten Prof. Dr. Kaya, kışlık ürünlerin ekildiğini ancak mevsim yağışlarının yetersiz kalması dolayısıyla sıkıntılı bir süreçten geçildiğini ifade etti. Özellikle Trakya'nın iç kesimlerinin hiç yağış almadığını belirten Prof. Dr. Kaya, Trakya'da ve Edirne'de daha fazla yağış alan yerlerde bazı buğdayların sapa kalkmaya başladığını dile getirdi.

Kışın hiç yağış düşmediğini ve yağışa en çok ihtiyaç duyulduğu dönemde olunduğunu aktaran Prof. Dr. Kaya, Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgasının bu yıl hiç uğramadığını ve yağmurların da çiseleme şeklinde az olduğunu vurguladı.

Sapa kalkan buğdayın yağmur ve azota ihtiyacı olduğunun altını çizen Prof. Dr. Kaya, bu sezon yağış miktarı anlamında çok sıkıntılı günlerden geçildiğini söyledi.