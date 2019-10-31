Prof. Dr. Uzun'dan Karadağ Bilimler ve Sanatlar Akademisi'nde konferans

Dr. Cem Uzun, Karadağ Bilimler ve Sanatlar Akademisi'nde konferans verdi.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Avrupa Bilim Editörleri Birliği (EASE) Yönetim Kurulu Üyesi, EASE Türkiye Şubesi Başkanı, TÜBİTAK ULAKBİM TR-Dizin Fen Bilimleri Komitesi Üyesi ve Balkan Medical Journal'ın önceki baş editörü Prof. Dr. Cem Uzun, Karadağ'ın en önemli ulusal akademik kuruluşu olan Karadağ Bilimler ve Sanatlar Akademisi'nin daveti üzerine, başkent Podgoritsa'daki Akdemi Merkezi'nde “Tıpta Yayın Etiği” başlıklı bir konferans verdi.

Moderatörlüğünü Karadağ Bilimler ve Sanatlar Akademisi Üyesi Prof. Dr. Goran Nikolic'in yaptığı toplantıya Balkanların önemli tıp dergilerinden, Hırvatistan'dan Croatian Medical Journal baş editörü Prof. Svjetlana Kalanj Bognar, Bosna-Hersek'ten Bosnian Journal of Basic Medical Science Managing editörü Dr. Faruk Skenderi ve Sırbistan'dan Vojnosanitetski pregled (VSP) dergisi baş editörü Prof. Dr. Silva Dobric de konuşmacı olarak katıldı.

Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Uzun konferans konusunun yanı sıra Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi dergisi Balkan Medical Journal'ın küçük bir kurumsal dergiden uluslararası önemli bir dergiye uzanan gelişim süreçlerini de Karadağlı bilim insanlarına aktararak, akademisyenlerden gelen soruları yanıtladı.