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Projeye başlandı, elektrik sarfiyatında yüzde 30 tasarruf sağlanacak

Edirne’nin İpsala ilçesinde, elektrik tüketiminde yüzde 30 tasarruf sağlayacak ve 4 yılda maliyetini amorti edecek projenin çalışmalarına başlandı.

Edirne'nin İpsala ilçesinde, elektrik tüketiminde yüzde 30 tasarruf sağlayacak ve 4 yılda maliyetini amorti edecek projenin çalışmalarına başlandı.


Elektrik tasarrufu için su kuyularının başına güneş enerji sistemlerinin kurulumuna başladıklarını açıklayan İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör, bu yıl içerisinde ilçede bulunan içme suyu kuyularına güneş enerji sistemlerinin kurulumunu yapmaya devam edeceklerini ifade etti.


Temiz enerji olan güneş enerjisi ile içme suyu elektrik sarfiyatında yüzde 30 oranında tasarruf sağlanacağının altını çizen Kaymakam Güngör, örnek teşkil edecek bu sistemin 4 yılda kendini amorti edeceğini belirtti.

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