Ramazan ayı ile birlikte gıda işletmelerinde denetimler arttı

Edirne'de Ramazan ayı dolayısıyla denetimlerini arttıran Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, zincir marketlerde ürünlerin tarihleri ve hijyen konusunda kontrol yaptı.

Ramazan ayı dolayısıyla hazırlanan gıda kolilerini açan ekipler, kolinin içinde bulunan ürünleri de tek tek çıkararak tarihlerini kontrol etti.

Vatandaşların marketlerde ürünlerle ilgili karşılaştıkları sorunları Alo 174 Gıda Hattı'na bildirmesi gerektiğini aktaran ekipler, soğuk zincir ürünlerin gıda güvenliği kriterlerine uygunluğunu ve evraklarını da kontrol etti.

Her zaman olduğu gibi ramazanda da ürünlerin kalitesine ve tarihine dikkat ettiklerini söyleyen Market sorumlusu Emrah Özcan, gelen ürünlerin öncelikle tarihlerini incelediklerini ve bunların kontrollerini sürekli yaptıklarını ifade etti.

Ürünlerin günlük olarak tarihlerini kontrol ederek müşterilere sunduklarını belirten Özcan, "Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sık sık denetimler gerçekleştiriyor. Ekiplerle raflarda tarih kontrolü yapıyor. Ürünlerin raporlarını kontrol ederek, analiz ediyorlar" dedi.

Alışverişe gelen vatandaşlardan Simge Altınok, denetimlerden memnun olduklarını belirtti. Daha önce fark etmeden başka bir marketten tarihi geçmiş bir peynir aldığını hatırlatan Altınok, bu noktada hem işletmelerin hem de ekiplerin daha sık tarih ve fiyat denetimi yapması gerektiğini ifade etti.

Son aylarda bazı marketlerde fiyatların sık sık değişkenlik gösterdiğine değinen vatandaşlardan Yaşar Sanal, fiyat denetimlerinin daha fazla yapılması ve sürekliliğin sağlanması gerektiğini söyledi.

Denetimlerin Ramazan ayı boyunca artarak devam edeceği belirtildi.