İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

‘Randevulu Sanal Sıra Sistemi' uygulaması pilot bölge olarak Kapıkule'de başlayacak

Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca tırlar için oluşturulan ‘Randevulu Sanal Sıra Sistemi’ ilk olarak pilot bölge Kapıkule’de uygulanmaya başlayacak.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca tırlar için oluşturulan ‘Randevulu Sanal Sıra Sistemi' ilk olarak pilot bölge Kapıkule'de uygulanmaya başlayacak.


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tırlar için yeni kurduğu "Randevulu Sanal Sıra Sistemi" projesini Türkiye'de ilk olarak Edirne'de Kapıkule Gümrük Kapısı'nda uygulanmaya başlayacak.


Sistem sayesinde yurt dışına yük taşıyan tır sürücüleri, sınır kapısında sıranın kendilerine ne zaman geleceğini öğrenebilecek, böylece gümrük kapıları önünde bekleme yapmadan yurt dışına çıkış yapabilecek. Uygulamanın yaklaşık 10 gün içerisinde devreye girmesi bekleniyor.



Sistem nasıl işleyecek?


Şirketler de ihracat beyannamesini sistem üzerinden online dolduracak. Tır sürücüleri, cep telefonundan Bakanlığın web sitesine ulaşarak, sınırdan geçmek istedikleri tarihi ve saati girip randevulu sıra sistemiyle geçiş yapacak. LED panellerde sırası gelen ilan edilecek ve şoförün cep telefonuna da mesaj gönderilecek. Böylelikle, hem ihracatın hızlanması, hem de tır şoförlerinin yıllardır kanayan yarısı olan uzun bekleme sürelerinin en aza indirilmesi hedefleniyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.