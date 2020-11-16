Reflektör taktılar görünür oldular

Edirne'de tarım araçlarının karıştığı trafik kazalarını en aza indirmek için “Reflektör Tak Görünür Ol” sloganı ile vatandaşların katılımıyla traktör römorklarına reflektör takıldı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığınca Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında tarım araçlarının karıştığı trafik kazalarını en aza indirmek, meydana gelebilecek traktör kaynaklı kazaları önlemek, traktör römorklarına reflektör takmayı yaygınlaştırmak, traktörlerin ışıklandırılması ve görünür olma ile güvenli traktör kullanımı alışkanlığı kazandırmak amacıyla Edirne Valiliğince temin edilen reflektörler “Reflektör Tak Görünür Ol” sloganı ile vatandaşların katılımıyla traktör römorklarına takıldı.