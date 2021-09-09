Rektör Tabakoğlu: “Ailemizden birinin Bakanlık görevini üstlenmesi bizi çok mutlu etti”

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde, 2015-2019 yılları arasında öğretim üyesi olarak görev yapan, Bulgaristan'ın yeni Kültür Bakanı Prof. Velislav Minekov, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı tarafından 12 Mayıs 2021'de Kültür Bakanı olarak atanan, Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde 2015-2019 yılları arasında öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Velislav Minekov, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ile Rektörlük Binası'nda bir araya geldi. Oldukça sıcak bir ortamda gerçekleşen görüşmede eğitim, sağlık, kültür, sanat, ar-ge, inovasyon, teknoloji ve Avrupa Birliği projeleri gibi alanlardaki ikili iş birlikleri ve yeni projeler hakkında fikir alışverişi yapıldı.

“Edirne'de gördüğüm saygı, sevgi ve sıcaklığı hiçbir yerde görmedim”

Kendisini evinde gibi hissettiğini söyleyen Bulgaristan Kültür Bakanı Prof. Velislav Minekov; Edirne'yi, Trakya Üniversitesi'ni ziyaret etmekten büyük bir mutluluk duyduğunu ifade ederek, “Bakanlık görevine geldiğim günden bugüne kadar Edirne'yi ziyaret etmeyi bekliyordum. Hem Bulgaristan hem Türkiye tarafında bu göreve getirilmem büyük bir mutlulukla karşılandı. Salgının getirmiş olduğu zorlukları iş birliğiyle aşacağız” dedi. Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve heyetini en kısa zamanda Bulgaristan'da ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyacağını dile getiren Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Eski Öğretim Üyesi ve Bulgaristan Kültür Bakanı Prof. Velislav Minekov; eğitim, sanat ve kültür alanında hayata geçirilecek tüm çalışmaların destekçisi olacağını söyledi.

“Ailemizden birinin Bakanlık görevini üstlenmesi bizi çok mutlu etti”

Trakya Üniversitesi'nin eski akademisyeninin bakanlık görevinde bulunmasından büyük bir mutluluk duyduklarını ifade eden Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, “2016'da göreve başladığımda sizinle tanıştığımız günü hatırlıyorum. Güzel Sanatlar Fakültesi'ne her gelişimizde bizleri hep pozitif karşıladınız, önerilerinizle destek verdiniz, çok kıymetli öğrenciler yetiştirdiniz. Sizi ailemizin bir parçası olarak görüyoruz. Ailemizden birinin bu vazifede olması bizleri mutlu ediyor ve geleceğe dair yeni hayaller kuruyoruz. Salgının etkisini kaybetmesi ile ortak iş birliklerine imza atacağımıza olan inancımı vurgulamak istiyorum” dedi.

Prof. Velislav Minekov'un Trakya Üniversitesinin uluslararası üniversite olma yolundaki çalışmalarında önemli bir aktör olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Bulgaristan ile gerçekleşen tüm etkinliklere ön ayak olduğunu ifade ederek, yeni görevinin daha büyük etkinliklere, projelere ve iş birliklerine kapı açacağını söyledi.

Balkan Üniversiteler Birliği (BUA) vasıtasıyla birçok Bulgaristan üniversitesi ile yakın ilişkiler kurduklarını hatırlatan Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, “30 üniversite ile başladığımız bu yolculukta bugün 100 Balkan üniversitesine ulaştık. Edirne dışındaki ilk toplantımızı Bulgaristan'da gerçekleştirdik. Rektör Yardımcımız Murat Türkyılmaz'ın yürütücülüğünü yaptığı ve Bulgaristan Burgaz Devlet Üniversitesi ortaklığında gerçekleştirdiğimiz 3.3 Milyon Euro'luk proje ile Meriç Nehri'ni gelecek kuşaklara aktaracağız. Devlet Konservatuvarımız ve Plovdiv Üniversitesi organizasyonunda 50 genç, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için bir konser verdiler. Bu sene aynı organizasyon, üç okulun ortaklığında gerçekleştirilecek. Üniversitemiz ev sahipliğinde Bulgaristan Gecesi etkinlikleri düzenledik. İki ülkenin halk oyunları ekipleri hünerlerini sergilediler. İnanıyorum ki bu organizasyonlar iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirecek ve bizi birbirimize daha da yakınlaştıracak” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Bakan Prof. Velislav Minekov, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu en yakın zamanda ağırlamak istediğini ifade ederek Bulgaristan'a davet etti. Ziyaret hediye takdimiyle son buldu.