Rektör Tabakoğlu Kızılay Edirne Şubesi Genel Kuruluna katıldı

Dr. Erhan Tabakoğlu, tüm dünyaya yardım eli uzatan Türkiye'nin en önemli STK'larından Kızılay'ın Edirne Şubesi Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Genel Kurulda, Rektör Tabakoğlu'na Türk Kızılay'ına katkılarından ötürü plaket takdim edildi.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Konferans Salonu'nda yapılan genel kurula Edirne Valisi Ekrem Canalp, kamu kurum ve kuruluşları ile STK temsilcileri, Türk Kızılay üye ve gönüllüleri katıldı.

Genel Kurul açılışında bir konuşma yapan Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan, Türk Kızılay'ın son iki yılda 70 milyon insana yardım eli uzatmış dünya çapında bir kurum olduğunu söyledi.

Edirne Şubesinin faaliyetleri ile ilgili bir sunum yapan Şube Başkanı Kadir Çakay, günlük 650 ailenin yemek ihtiyacını karşıladıklarını, yeni doğan bebeklere 'sevgi bohçası' dağıtımı gerçekleştirdiklerini ve pandemi döneminde ihtiyaç sahibi vatandaşlara hijyen seti dağıtımında bulunduklarını söyledi.

Kadir Çakay'ın yeniden seçildiği olağan genel kurul hakkında açıklamalarda bulunan Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu “Türk Kızılay'ı hepimizin ortak değeri. Trakya Üniversitesi olarak Edirne Şubesi ile birçok ortak çalışmaya imza atıyoruz. Ortak paydamız insan ve değerlerimiz olan Türk Kızılay'ının Edirne Şubesinin yeni döneminin hayırlı olmasını temenni eder, Kadir Çakay'ın başarılı çalışmalarının devamını dilerim” ifadelerini kullandı.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'na, Genel Kurul'da Türk Kızılay'ına sunduğu katkılardan ötürü plaket takdim edildi.