Rektör Tabakoğlu: “Üniversitemiz açısından önemli bir yılı karşılayacağız”

Bilimsel, sanatsal ve kültürel etkinliklerini çevrim içi platformlara taşınmasıyla dolu dolu bir gündemi arkada bırakan Trakya Üniversitesi, yeni eğitim öğretim döneminde hayata geçirilmesi planlanan etkinlikler ile ilgili fikir alışverişinin yapıldığı önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Uygulama ve Araştırma Merkezi müdürlerinin ve temsilcilerinin katıldığı toplantıda Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer, hayata geçirilecek proje ve etkinlikler hakkında bilgiler alarak tüm merkezlere etkinlik düzenleme çağrısında bulundu.

Önümüzdeki yıl Trakya Üniversitesi'nin 40. yılını kutlayacaklarını söyleyen Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, “Üniversitemiz açısından önemli bir yılı karşılayacağız. Artık olgunlaşma dönemine girmiş Üniversitemizin bilimsel, sanatsal ve kültürel etkinliklerinin hem nitelik hem de nicelik açısından yükselmesi için çalışmalarımıza şimdiden başlıyoruz. Ayrıca uzun bir süredir ayrı kaldığımız öğrencilerimizle yeniden buluşmanın da heyecanını yaşıyoruz. Onlar olmadan üniversite çok sessiz. Tüm yönleriyle gelişmiş, tüm bilgilerle donanmış bireyler olarak mezun olmaları için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Toplantı, merkez müdür ve temsilcilerinin yaptıkları çalışmalar ve önümüzdeki yıl gerçekleştirilmesi hedeflenen projeler hakkında bilgi vermesi ile son buldu.