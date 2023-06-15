Rektör Tabakoğlu ve ekibi Kırcaali'de

Dr. Erhan Tabakoğlu ve beraberindeki heyet, Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis eşliğinde Dr. Atanas Dafovski Devlet Hastanesi doktorları ile bir araya geldi.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu, Trakya Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Abdullah Taş, Dış İlişkiler Merkez Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Rifat Gürgendereli'den oluşan Trakya Üniversitesi heyeti, komşu Bulgaristan ile ilişkileri güçlendirmek ve bir dizi temaslarda bulunmak üzere Kırcaali'ye giderek, Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis'i makamında ziyaret etti. Ziyaretin ardından Başkan Azis ve Trakya Üniversitesi heyeti, Kırcaali Dr. Atanas Dafovski Devlet Hastanesi doktorları ile bir araya geldi. Trakya Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Abdullah Taş, Kırcaalili doktorlara KBB alanındaki gelişmeler ve bu gelişmeler ışığında Trakya Üniversitesinde gerçekleştirilen çalışmalar hakkında seminer verdi.

Yaklaşık bir saat süren bilgilendirmenin ardından Prof. Dr. Abdullah Taş, Dr. Atanas Dafovski Devlet Hastanesi doktorlarından gelen soruları cevaplandırdı.

Kırcaali Belediyesinde gerçekleşen ziyarette Belediye Başkanı Hasan Azis ile bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu başkanlığındaki Trakya Üniversitesi heyeti, belediyenin faaliyet ve projeleri hakkında bilgiler alarak uluslararası öğrenci kabulü, Trakya Üniversitesinin tanıtımı ve sınır ötesi projelere hazır olduklarını ifade etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Azis, Trakya Üniversitesini Kırcaali'de görmekten büyük bir memnuniyet duyduklarını ve Trakya Üniversitesi ile her daim yakın çalışma içinde olacaklarını söyledi.

"Kırcaali'nin her zaman yanındayız"

Komşu Bulgaristan'da Kırcaali'ye verimli bir ziyaret gerçekleştirdiklerini ifade eden Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, "Kırcaali Dr. Atanas Dafovski Devlet Hastanesine gerçekleştirdiğimiz ziyarette, Trakya Üniversitesinin sağlık alanındaki dördüncü toplantısına imza attık. Daha önce COVID-19 ve kanser ile ilgili tanı ve tedavideki yaklaşımları, hipertansiyon ile ilgili bilgileri paylaştığımız toplantılarımızın dördüncüsünü Abdullah Taş Hocamızın katılımıyla gerçekleştirdik. Burada Kırcaali'deki doktor ve sağlık çalışanlarıyla önemli bilgiler paylaştık. Üniversitemizi tanıtarak tüm alanlarda Kırcaali'nin yalnız olmadığını dile getirdik. Bizleri bir an olsun yalnız bırakmayan ve yakın ilgi gösteren Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis'e, teşekkür ederim. Trakya Üniversitesi olarak Balkanların, Bulgaristan'ın ve Kırcaali'nin her zaman yanındayız” dedi.

Trakya Üniversitesinin uluslararası öğrenci odaklı olduğunu belirten Rektör Tabakoğlu, bu konuda Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden biri olarak Bulgaristan'dan çok sayıda öğrenciyi Trakya Üniversitesi'nde görmekten memnuniyet duyacaklarını ifade etti.

Trakya Üniversitesi tanıtım broşürlerin de paylaşıldığı görüşme, karşılıklı hediye takdimi ile sonlandı.