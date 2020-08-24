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Rektör Tabakoğlu'ndan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesine ziyaret

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Erhan Tabakoğlu, daha önce Gençlik ve Spor Bakan Yardımcılığı, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlığı ve Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanlığı gibi görevlerde bulunan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin'i makamında ziyaret etti.


Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu'nun da yer aldığı ziyarette üniversitelerin çalışmaları hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunulurken, iki üniversite arasındaki muhtemel iş birlikleri görüşüldü. Prof. Dr. Yusuf Tekin'e misafirperverlikleri için teşekkür eden Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, kendilerini Edirne ve Trakya Üniversitesinde görmekten mutluluk duyacaklarını belirtti.

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