Resim öğretmenliği öğrencilerinden "Ana Sanat Atölye" sergisi

sınıf öğrencileri tarafından hazırlanan “Ana Sanat Atölye VI” sergisi açıldı.

Açılışa Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevinç Maden, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Aylin Beyoğlu, Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Dinçeli ve Eğitim Fakültesi öğretim üyeleri ve öğrencileri katıldı.

Açılışta konuşan Doç. Dr. Aylin Beyoğlu, "Tamamı öğrencilerimizin çalışmalarından oluşan bugünkü sergimiz, öğrencilerimizin yaklaşık bir dönemlik emeklerinden oluşuyor. Gerçekleştirdiğimiz atölye çalışmalarımızda, öğrencilerimizin bilgi, beceri, bilimsel düşünme ve yeteneklerini geliştirmeyi amaçlıyoruz. Bu sergide yer alan eserler bu çalışmaların neticesini yansıtıyor. Sergimizde, öğrencilerimiz kendilerine özgü oluşturdukları figürleri ve kompozisyonları sergiliyorlar" dedi.

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevinç Maden, "Akademik kadromuz ve sanat atölyeleri olanaklarımızla teorik eğitimin yanı sıra öğrencilerimizin temel bilgi ve becerilerini geliştirmeyi amaçlıyoruz. Öğrencilerimizin, Trakya Üniversitesinde aldıkları eğitimle edindikleri bilgileri topluma yansıtabilecek, çağını izleyip yorumlayabilecek ve sanatsal gelişmelere katkıda bulunabilecek nitelikte mezunlar olmaları için gayret gösteriyoruz. Bu amaçla, benzer sergilerin açılışını yapmaya devam edeceğiz. Sergiye katkıda bulunan öğrencilerimizin hepsini tebrik ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum. Emeği geçen hocalarımıza da teşekkür ediyorum" ifadelerini kaydetti.

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Dinçeli, "Güzel Sanatlar bölümlerinin en önemli görevi sanat üretmek ve bu ürettiklerini paylaşmaktır. Bugün ürettiğimiz eserleri sizinle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sergide emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından sergiye katılım gösteren öğrencilere teşekkür belgeleri takdim edildi.