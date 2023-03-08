Ressamlar tablolarını depremzedelere destek için görücüye çıkardı

Edirne'de ressamların gece gündüz demeden bin bir emekle ortaya çıkardığı tablolar, depremzedelere destek için düzenlenen etkinlikte satışa çıkarıldı.

Edirne'de kadın sanatçıların yaptığı eserlerden oluşan ve geliri depremzedelere bağışlanması planlanan 'Sanatın İyileştirici Gücü Plastik Sanatlar Sergisi', bir otelde düzenlenen törenle açıldı. Sergide, 27 Edirneli kadın sanatçının 79 eseri yer alıyor. Sergiden elde edilen gelir, sanatçıların belirlediği oranda çeşitli yardım kuruluşlarına bağışlanacak.

Depremlerin yaşandığı 6 Şubat 2023 tarihinden beri hem aile olarak hem şirketler olarak hem de toplum olarak ülkece çok ciddi seferber olduklarını söyleyen sergi organizatörü Yağmur Tuzcu, yardımların sürekliliğinin önemini her geçen gün daha iyi anladıklarını ve depremzedelere destek olmak için bu şekilde bir organizasyon planladıklarını ifade etti.

Sergide 79 eser bulunduğunu söyleyen Tuzcu, eserleri teslim alırken sanatçılarla bir protokol imzaladıklarını ve gönüllülük esasına göre herkesin yüzde kaç bağış yapmak isterse o kadarını bağışladığını belirtti.

Gelirin tamamı depremzedelere bağışlayacak

Burada yer aldığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Sanatçı Aynur Uysal, depremzedelere bir nebze de olsa destek vermek için eserlerini buraya koyduğunu ve gelirin tamamını depremzedelere bağışlayacağını aktardı.

Sergiyi dolaşan vatandaşlardan Neşe İleri, serginin çok güzel olduğunu belirterek, buradan elde edilecek gelirlerin depremzedelere bağışlanmasının da güzel bir yardımlaşma örneği olduğunu aktardı.