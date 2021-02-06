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Restorasyonu tamamlanan tarihi Alacamustafapaşa Camii ibadete açıldı

Edirne’nin İpsala ilçesinde bulunan ve restorasyon çalışmaları tamamlanan tarihi Alacamustafapaşa Camii yeniden ibadete açıldı.

Edirne'nin İpsala ilçesinde bulunan ve restorasyon çalışmaları tamamlanan tarihi Alacamustafapaşa Camii yeniden ibadete açıldı.


Edirne'nin İpsala ilçesinde bulunan ve bir süredir restorasyona alınan tarihi cam ibadete açıldı. İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör, tadilatı tamamlanıp Cuma Namazı ile dualarla ibadete açılan tarihi Alacamustafa Cami'nin açılışına katıldı.


Güngör, tekrar ibadete açılan tarihi caminin açılışının ilçeye hayırlara vesile olmasını ayrıca restorasyonda emeği geçen tüm kurumlara teşekkür dileklerini iletti.

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