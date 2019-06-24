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Ritimlerini sergilediler

Edirne Belediyesi’nin hizmete sunduğu Edirne Yaşam Merkezi’nde müzik ve ritim atölye çalışmalarına katılan öğrenciler konser verdi.

Edirne Belediyesi'nin hizmete sunduğu Edirne Yaşam Merkezi'nde müzik ve ritim atölye çalışmalarına katılan öğrenciler konser verdi.


Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın ‘Geleceğimizin teminatı çocuklarımız daha da donanımlı yetişmeli' diyerek, 1 Ekim tarihinde eski imam hatip lisesi yanındaki binada hizmete sunduğu Edirne Yaşam Merkezi'nde; tiyatrosundan bale salonuna, masa tenisinden müzik kursuna kadar çocuklar kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda ücretsiz eğitim alıyor.


Müzik ve ritim atölye çalışmalarının 10 Ekim itibariyle başladığını belirten yetkililer, “Tef, def, bendir, davul, darbuka, marakas gibi enstrümanlar ile 3 ay boyunca enstrüman tanıma, başlangıç egzersizleri gibi konular işlenerek çocuklarımızın ritim temeli oluşturulmuştur. 9 aydır süren atölye çalışmalarımızı sergilemek amacıyla 15 Ocak itibariyle konser çalışmalarımıza başladık. Atölye çalışmalarımız iki gruptan oluşturuldu ve küçük grubumuzda 9 öğrenci, büyük grubumuzda ise 7 öğrenci eğitim aldı. Mart ayı itibariyle gönüllü olarak konser çalışmalarımıza gitar öğretmenimiz Kubilay Yence katılmış ve destekleriyle ritim grubumuza tecrübe katmıştır. 20 Haziran'da eski Vali Konağı bahçesinde gerçekleştirdiğimiz mini konserimizi dinleyen tüm misafirlerimize teşekkür ederiz” dedi.


Konseri Belediye Başkan Yardımcısı Yaver Tetik de izledi.

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