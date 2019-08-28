İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

‘Roman İl Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Kurulu' toplantısı düzenlendi

Edirne’de, ‘Roman İl Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Kurulu’ toplantısı düzenlendi.

Edirne'de, ‘Roman İl Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Kurulu' toplantısı düzenlendi.


Roman vatandaşların istihdam edilebilirliklerinin arttırılması, fırsat eşitliğinin sağlanması, eğitim seviyelerinin yükseltilmesi, yaşam alanlarının iyileştirilmesi, temel sağlık hizmetlerine ulaşımlarının kolaylaştırılması ve refahın arttırılması amacıyla 30 Nisan 2016 tarih ve 29699 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Roman Stratejik Eylem Planı yürürlüğe girdi.


Stratejik Eylem Planı doğrultusunda ilde yaşayan Roman vatandaşların sorunlarını ve çözüm yollarını tespit etmek amacıyla valilik himayelerinde kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, kaymakamlar, sivil toplum kuruluşları, Roman vatandaşların yoğun olarak yaşadığı mahalle muhtarlarının katılımıyla 'Roman Çalıştayı' gerçekleştirildi.


Gerçekleştirilen bu çalıştay sonrasında tespit edilen sorunların çözümüne yönelik İl Eylem Planı oluşturularak ve Edirne Valiliğinin 22 Temmuz 2019 tarih ve 1795148 sayılı oluru ile uygulamaya konuldu. İl Eylem Planı doğrultusunda gerçekleştirilen faaliyeti ve kurumların eylem planındaki faaliyetlerini değerlendirmek üzere 27 Ağustos 2019 tarihinde Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü toplantı salonunda, “Edirne İli Roman İl Eylem Planı İzleme Ve Değerlendirme Kurulu Toplantısı” düzenlendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.