Sağlık çalışanları için daldılar

Edirne'nin Saros Körfezi'nde dalış yapan 'Derinlere Saygı Dalışı Topluluğu' üyeleri, açtıkları pankartla tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Dalış ekibinde biri Covid-19'u atlatan iki doktor da yer aldı.

8 aydır dünyayı etkisi altına alarak 6 kıtada 14 milyon kişiye bulaşan ve yaklaşık 600 bin insanın ölümüne neden olan Covid- 19'a Türkiye'de pek çok sağlık çalışanı yakalanmıştı. Korona virüsle mücadele eden hastalara yardım eli uzatırken aynı hastalığa yakalanan fedakar sağlık personelinden yaklaşık 40 tanesi hayatını kaybetti. Yoğun bakım ünitelerinde kalan hastalara bakabilmek için haftalarca evlerine gidemeyen doktor, hemşire, eczacı ve hastabakıcıların fedakarlığı hastalıkla mücadele sırasında en çok konuşulan konulardan oldu. Küresel pandemi sürerken dünyadaki herkesin saygısını kazanan sağlık çalışanları, su altında da unutulmadı. Ulusal günlerde milli ve manevi değerleri hatırlatmak, suyun altında unutulan zenginlikleri hatırlatmak ve toplumsal farkındalığı harekete geçirmek için gönüllü dalgıçlardan kurulan 'Derinlere Saygı Dalış Topluluğu', sağlık çalışanlarının fedakarlıklarına teşekkür etmek için dalış gerçekleştirdi. Dünyanın en temiz denizlerinden Edirne Saros Körfezi'nin İbrice Limanı'nda Mavi Ege Dalış Merkezi'nin desteğiyle bir araya gelen topluluk, İstanbul'dan getirdikleri pankartı suyun altına indirdi. Liman açıklarında 8 metre derinliğe indirilen “Tüm Sağlık Çalışanlarına Müteşekkiriz” yazılı pankartın yanı sıra 'Derinlere Saygı Dalışı Topluluğu' ve Türk bayrağı açan 12 kişilik dalış ekibi içinde Covid-19'u yenen Aile Hekimi Dr. Ahmet Ayhan ile Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Nihal Kasapçopur da yer aldı.

Nisan ayında virüse yakalanan ve 14 gün karantinada kalarak iyileşen Dr. Ahmet Ayhan, “Bu hastalığı yenen bir doktor olarak sağlık çalışanlarının ne kadar önemli bir görev üstlendiğine şahit oldum. İyileştiğim anda görevime dönerek arkadaşlarıma yardım ettim. Bu dalış ile mesleğimizin ne kadar onurlu ve saygın olduğuna bir kez daha şahit oldum” dedi.

Dr. Nihal Kasapçopur ise, “Bu dalış, bir kez daha meslektaşlarım ve tüm sağlık çalışanlarıyla gurur duymamı sağladı. Dalgıçların duyarlılığı ile hazırlanan bu pankart bizler için en anlamlı teşekkürlerden biri oldu. Doğanın derin sessizliğinde bile hatırlanmak güzel” diye konuştu.

“Sağlık çalışanlarının olumlu enerjisi tükenmemeli”

Topluluk üyesi olan dünyaca ünlü kalp cerrahı Prof. Dr. Bingür Sönmez de yaptığı açıklamada, “Dalış planlandığı andan itibaren bana büyük heyecan verdi. Aralarında olamasam da dalış ekibimiz suyun altında bizler için açtıkları pankart ile doğa tutkunlarının duyarlılığı ortaya kondu. Çocukken dediğimiz gibi ‘havada-karada-denizde' her yerde sağlık çalışanlarına müteşekkiriz. Sağlık çalışanları hastalarına iyilik verirken kendi bedenlerinde biriken olumlu enerjiyi hastaya transfer eder. Bazen verdikleri enerji o kadar çok olur ki kaybettikleri enerjiyi yerine koyamaz ve hayatlarıyla öderler. Sağlık çalışanlarının pozitif enerjilerinin tükenmemesi için herkesi sınırsız saygıya davet ediyorum. Bu dalış, fedakar sağlık çalışanlarına büyük moral olacak” ifadelerini kullandı.

"Onlar bu sürecin gerçek kahramanı"

250 üyesiyle Türkiye'nin en büyük sualtı etkinlik grubu olan Derinlere Saygı Dalış Topluluğu'nın Başkanı Kaptan Metin Karadağ ise, “Üstlendiğimiz misyon ve vizyon arasında parçası olduğumuz toplumun içinden geçtiği olaylar hakkında farkındalık oluşturacak etkinlikler yapmak var. Tüm dünyayı, hatta tüm insanlığı ilgilendiren, çok ilgilendiren Covid-19, tüm sosyal alışkanlıkları değiştirirken sağlık çalışanlarının insanlığın devamı için ne kadar önemli olduğunu hatırlattı. Salgına karşı verilen savaşın en önünde kendi sağlıklarını, hatta hayatlarını tehlikeye atan, ailelerine haftalarca kavuşamayan sağlık çalışanlarımıza teşekkür etmek istedik. 'Derinlere Saygı Dalış Topluluğu' olarak bu savaşta hayatı pahasına bizleri koruyan sağlık çalışanlarımıza en iyi bildiğimiz yoldan teşekkür etmek için daldık. İki doktor arkadaşımız da bizimle derinlere indi. Biliyoruz ki sağlık çalışanlarına ne kadar teşekkür etsek az. Çünkü onlar bu sürecin gerçek kahramanı. Bu hastalıktan insanlığı korumak için kendi hayatlarını feda eden tüm sağlık çalışanlarını minnetle anıyor, şükranlarımız sunuyoruz” şeklinde konuştu.