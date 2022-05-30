Sağlık çalışanlarının karakalem sergisi açıldı

Edirne'de Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan kursa katılan sağlık çalışanları, 3 aylık çalışma sonrasında “Sağlık İçin Sanat' isimli Karakalem Resim Sergisi” oluşturdu.

Edirne'de 11 sağlık çalışanının yaptığı 33 karakalem eseri görücüye çıktı. “Sağlık İçin Sanat' isimli Karakalem Resim Sergisi İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Devecihan Kültür Merkezi'nde açıldı. Sağlık hizmetlerini ve yapılan çalışmaları değerlendirmek için Edirne'ye gelen Sağlık Bakanlığı Saha Koordinatörü Doktor Bayram Çiçek, serginin açılışına katılarak eserler hakkında kursiyerlerden bilgi aldı.

“33 karakalem çalışmasını ziyaret edip bilgi aldık”

Karakalem resim serginin açılışına katılmaktan mutlu olduğunu belirten Sağlık Bakanlığı Saha Koordinatörü Doktor Bayram Çiçek, “11 sağlık çalışanı arkadaşım Halk Eğitim Merkezi'nin 3 aylık kursunda daha önce karakalem çalışması yapmamış olmasına rağmen oldukça iyi seviyede karakalem çizmeye başladığını gördük. Yaptıkları eserleri de burada sergi haline getirdiler. Yoğun bir çalışma ortamında pandeminin içerisinde çalışan arkadaşlarımın ruhlarını dinlendirmek ve sanatsal yönlerini ortaya çıkarmak amacıyla yaptıkları bu çalışma için kendilerine çok teşekkür ediyorum." şeklinde açıklamada bulundu.

“Resim çizmek bizim bir savaş aracımız”

İl Sağlık Müdürlüğü eğitim birimi personeli Sezen Üçüncüoğlu, “Bazen zaman zaman çalışırken iyi şeylere de tanık oluyoruz. Belki resim çizmek bizim bir savaş aracımız. Özellikle pandemi sürecinden sonra hepimizin bu yöne yönelmesi hepimizi rahatlattı. Herkese tavsiye ediyorum” dedi.

Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Devecihan Kültür Merkezi'nde görücüye çıkan karakalem sergisi 1 hafta boyunca ziyarete açık kalacak.