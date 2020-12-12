Sağlık Ocağına giren hırsız, son işinde yakayı ele verdi

Edirne'nin Keşan işyerleri sahiplerinin kabusu olan hırsız, son işinde yakayı ele verdi. İlçedeki sağlık ocağından bilgisayar ve cep telefonu çalan E.G., tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Geçtiğimiz günlerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı saatlerde Ali Paşa Halk Çarşısı'daki 3 iş yerine giren hırsızlar; 7 bilgisayar, 1 fotoğraf makinesi ve nakit para çalmış, hırsızlardan 15 yaşındaki C.K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer hırsız E.G. ise kaçmıştı.

Kaçan hırsızın yakalanması ile ilgili olarak Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü çalışma başlattığı süreçte, henüz aradan bir hafta geçmesine rağmen hırsız yine rahat durmadı bu kez de ilçedeki sağlık ocaklarına dadandı.

Edinilen bilgiye göre, 11 Aralık Cuma günü önce Keşan'daki 7 No'lu Sağlık Ocağı'na giren hırsız, buradan 2 bilgisayar ve 1 adet cep telefonu çalarak kaçtı sonra, ilçedeki 4 No'lu Sağlık Ocağı'na girmeye çalıştı, ancak bu onun son işi oldu.

Olaylarla ilgili soruşturma yürüten İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışmalar kapsamında daha önceden otodan akü hırsızlığı da yapan E.G.'yi yakalayarak gözaltına alırken, E.G'nin UYAP sorgusunda İstanbul 4. Çocuk Mahkemesi'nce 'Kullanmak Amacıyla Uyuşturucu Satın Almak' suçundan da yakalanmasının bulunduğu belirlendi.

Sağlık ocağından çalınan bilgisayarların veri kaybı olmadan yetkililere teslim edilirken, E.G. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.