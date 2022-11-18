Salgın sonrası ilk konser huzurevi sakinlerine moral oldu

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Merkez Huzurevi'nde kalan yaşlılara yönelik moral ve motivasyon amacıyla “Türk Sanat Müziği ve Balkan Esintileri Konseri” düzenlendi.

Rumeli Türkleri Vakfı Türk Sanat Müziği Korusu ve Şef Nilgün Güler eşliğinde gerçekleştirilen konserde, daha önce kendi aralarında kurdukları koroda yer alan huzurevi sakinleri de enstrüman çaldı. “Türk Sanat Müziği ve Balkan Esintileri Konseri” konserinde bazen neşeli bazen ise hüzünlü anlar yaşayan huzurevi sakinleri, uzun bir süre sonra bu şekilde bir etkinlikte bir araya gelmenin huzur ve mutluluğunu yaşadı. Gerçekleştirilen konserde yaşlılar, gönüllerince doyasıya eğlendi. Yaşlıların istek parçalarının da çalınıp söylendiği konserde renkli görüntüler ortaya çıktı.

Covid-19 salgını dolayısıyla uzun bir süre toplu etkinliklerde bir arada bulunamadıklarını hatırlatan Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, salgın sonrası huzurevinde gerçekleştirilen ilk konserin yaşlılara moral olduğunu aktardı. Bir arada olmanın mutluluğunu yaşayan huzurevi sakinleri hem eğlendi, hem şarkılar söyledi, hem de birlikte dans etti. Konser sonrası huzurevi sakinleri tarafından Şef Nilgün Güler'e çiçek taksim edildi. Düzenlenen etkinlik, hatıra fotoğraflarının çekilmesi ile konser programı son buldu.