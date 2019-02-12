Şampiyon öğrenci ödüllendirildi

Önder Arpacı, yüzme kategorisinde katıldığı 43 müsabakanın 42'sinde birinci olan Kırkpınar Ağası Alper Yazoğlu Ortaokulu öğrencisi Beyza Işık'ı ödüllendirdi.

Önder Arpacı, yüzme kategorisinde katıldığı 43 müsabakanın 42'sinde Birinci olan Kırkpınar Ağası Alper Yazoğlu Ortaokulu öğrencisi Beyza Işık ile Okul Müdürü, beden eğitim öğretmeni ve ailesiyle birlikte makamında kabul etti.

Arpacı, öğrencinin katıldığı yarışmalarda elde ettiği derecelerden dolayı kutladığını belirterek, başarılarının artarak devam etmesini diledi. İl Müdürlüğü olarak öğrenci Beyza Işık'a her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade eden Arpacı, Kırkpınar Ağası Alper Yazoğlu Ortaokulu öğrencisi Işık'ı yarışmalarda elde ettiği başarılarından dolayı ödüllendirdi.