Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Kacır: “DENEYAP Türkiye, milli teknoloji hamlesinde önemli bir kuvvet çarpanı olacak”

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı koordinesinde hayata geçirilen DENEYAP Türkiye projesi kapsamında 12 ilde ilk aşamayı geçen 5 bin 500 öğrenci seçme sınavlarına katıldı. Edirne'de de Selimiye Spor Salonu'nda düzenlenen seçme sınavlarına katılan öğrenciler, 3 yıl ücretsiz teknoloji eğitimi alacak 160 öğrenci arasına girebilmek için yarıştı.

“81 ilde 100 DENEYAP Teknoloji Atölyesi hayata geçirilecek”

Proje ile ilgili açıklama yapan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Fatih Kacır, “Bugün DENEYAP projesi kapsamında 12 ilimizde proje uygulaması seçmelerini gerçekleştiriyoruz. Edirne de DENEYAP projesinin hayata geçeceği ilk 12 ilden birisi. DENEYAP Türkiye projesi İstanbul'da başlatılmış olan DENEYAP atölyelerinin 2 yıl içerisinde 81 ilimize yaygınlaştırılması hedefleniyor. 81 ilimizde açacağımız 100 DENEYAP Teknoloji Atölyesi ile özel yetenekli öğrencilerimizi ortaokul ve lisenin başında tespit edeceğiz ve onlara 3 yıllık teknoloji eğitimi imkanı sunacağız. Robotik kodlamadan siber güvenliğe, yapay zekaya, nano teknolojiden enerji teknolojilerine kadar, üretim ve tasarıma kadar pek çok alanda öğrencilerimiz yaparak öğrenme esaslı, takım çalışması esaslı bir eğitim görmüş olacaklar” dedi.

“5 yıl içerisinde 50 bin özel yetenekli öğrenci mezun edilecek”

Kaçır, sürecin iki aşamadan oluştuğunu hatırlatarak, “Seçme süreci iki aşamada oluşuyor. İlk aşamada bir sınav süreci gerçekleştirildi. Türkiye genelinde 52 bin öğrencimiz sınavlara katıldılar. O aşamayı geçen 5 bin 500 öğrencimiz bugün seçme süreçlerine katılıyorlar 12 ilimizde. Edirne'de de çok sayıda öğrencimiz bugün ortaokul ve lise hayatının başında bu seçmelere katılmış olacak. 160 öğrencimiz Edirne'de 3 yıllık ücretsiz eğitimlere kabul edilecekler. Bu proje ile birlikte 50 bin özel yetenekli öğrencimizi Türkiye genelinde 5 yıl içerisinde bu eğitimlerden mezun edeceğiz” diye konuştu.

“DENEYAP Türkiye, milli teknoloji hamlesinde önemli bir kuvvet çarpanı olacak”

“Biz DENEYAP Türkiye çalışmasını milli teknoloji hamlesi açısından özellikle insan kaynağının yetiştirilmesi, ihtiyaç duyduğumuz teknoloji alanlarında teknoloji geliştiren bireylerin çok erken yaşlarda tespit edilmesi ve desteklenmesi açısından çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, TÜBİTAK, Gençlik Spor Bakanlığımız ve Türkiye Teknoloji Takımı iş birliği ile inşallah milli teknoloji hamlesine önemli bir kuvvet çarpanı oluşturacak bir projeyi hayata geçirmiş olacağız” dedi.