Saros Körfezi'nde yakalanan dev kılıçbalığı ilgi odağı oldu

Saros Körfezi'nin, Gökçeada açıklarında 3 metre uzunluğunda ve 88 kilogram ağırlığında dev kılıç balığı yakalandı. Restoranda sergilenen kılıçbalığı ilgi odağı oldu.

Saros Körfezi'nde, Gökçeada açıklarında yakalanan 3 metre uzunluğundaki kılıçbalığı, sudan çıktığı gibi Keşan'da bir restorana getirildi. Burada görücüye çıkarılarak sergilenen kılıçbalığı, görenlerin ilgisini çekti. Meraklı vatandaşların bol bol fotoğraf çektirdiği 88 kiloluk kılıçbalığı etinin Saros Körfezi'nden çıkan diğer tüm balıkları gibi son derece lezzetli olduğunu söyleyen restoran aşçı şefi Şükrü Kuyumcu, “Kılıçbalığımız Gökçeada'dan geldi. Oldukça lezzetli ve sulu bir balık. Müşterilerimize özellikle ızgarasını tavsiye ediyoruz. Balıklarımız Saros'tan geliyor. Buranın balıkları daha lezzetli. Şu an çeşit bol. İnşallah böyle de devam eder” dedi.