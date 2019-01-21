İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Saros Körfezi'nde yardım çağrısında bulunan 41 kaçak göçmen kurtarıldı

Edirne’de, Saros Körfezi açıklarında yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan ve yardım çağrısında bulunan 41 kaçak göçmen kurtarıldı.

Edirne'de, Saros Körfezi açıklarında yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan ve yardım çağrısında bulunan 41 kaçak göçmen kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Edirne'nin Enez ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan ve içerisinde Afganistan uyruklu 10'u çocuk 7'si kadın 41 kaçak göçmenin bulunduğu lastik bottan yardım çağrısı yapıldı. Yardım çağrısı üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı unsurlar, 41 kaçak göçmeni kurtardı. 7'si kadın, 10'u çocuk toplam 41 kaçak göçmen, tamamlanan işlemlerinin ardından Edirne Valiliği Geri Gönderme Merkezi İl Göç İdaresine teslim edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.