Saros Körfezi'nde yardım çağrısında bulunan 41 kaçak göçmen kurtarıldı

Edirne’de, Saros Körfezi açıklarında yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan ve yardım çağrısında bulunan 41 kaçak göçmen kurtarıldı.
Edirne'de, Saros Körfezi açıklarında yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan ve yardım çağrısında bulunan 41 kaçak göçmen kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Edirne'nin Enez ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan ve içerisinde Afganistan uyruklu 10'u çocuk 7'si kadın 41 kaçak göçmenin bulunduğu lastik bottan yardım çağrısı yapıldı. Yardım çağrısı üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı unsurlar, 41 kaçak göçmeni kurtardı. 7'si kadın, 10'u çocuk toplam 41 kaçak göçmen, tamamlanan işlemlerinin ardından Edirne Valiliği Geri Gönderme Merkezi İl Göç İdaresine teslim edildi.