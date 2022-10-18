Edirne'de elektrikli scooterdan düşen öğrenci yaralandı.

Edirne şehir merkezi Atatürk Bulvarı'nda elektrikli scooter ile seyreden üniversite öğrencisi Zehra Sezen, dengesini kaybederek düştü. Başından yaralanan Sezen'e ilk müdahaleyi yoldan geçen diğer sürücüler yaptı.

Kaza yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliği alırken, 112 Acil Sağlık ekipleri de scooter sürücüsü Sezen'e olay yerinde müdahale etti.

Kafasından yaralan Sezen, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.