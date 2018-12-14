Sedat Balcılar: “2018'in üretici açısından iyi bir yıl olduğunu düşünüyoruz”

Edirne'nin İpsala ilçesi Çeltik Üreticileri Birliği Başkanı Sedat Balcılar, 2018 yılının çeltik üreticisi açısından iyi bir yıl olduğunu söyledi.

Çeltik üretimi anlamında iyi bir yıl geçirdiklerini kaydeden Balcılar, “Kuraklık, hastalık olmadı. Bereketli bir yıl geçirdik. Fiyat anlamında değerlendirirsek hasat başladığında fiyatlar cezbediciydi. Daha sonra piyasada ekonomik kriz endeksi olarak para darlığı oldu. Tüccarın da bu işe sermayesi yetmedi. Fiyatlarda gerileme oldu. Son 15 gündür fiyatlar kendini toparlamaya başladı. 2018'in üretici açısından iyi bir yıl olduğunu düşünüyoruz.”