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Şehit eşinin evinde yas

Şanlıurfa’da Akçakale Tekçe Hudut Karakoluna PKK/PYD Silahlı Terör Örgütü tarafından atılan havan mermisinin hudut karakoluna düşmesi sonucu şehit olan Balıkesirli Tankçı Uzman Çavuş Davut Armağan Keskin’in, eşi Gülçin Keskin’in Edirne’de yaşadığı adliye lojmanlarına Türk bayrakları asıldı.

Şanlıurfa'da Akçakale Tekçe Hudut Karakoluna PKK/PYD Silahlı Terör Örgütü tarafından atılan havan mermisinin hudut karakoluna düşmesi sonucu şehit olan Balıkesirli Tankçı Uzman Çavuş Davut Armağan Keskin'in, eşi Gülçin Keskin'in Edirne'de yaşadığı adliye lojmanlarına Türk bayrakları asıldı.


Edirne Valisi Ekrem Canalp, Şehit Tankçı Uzman Çavuş Davut Armağan Keskin'in, Edirne Adliye Lojmanları'nda oturan eşi Gülçin Keskin'i ziyaret ederek taziyelerini sundu. Şehit Tankçı Uzman Çavuş Keskin'in, eşi Gülçin Keskin'in, Edirne Adliyesi'nde çalıştığı öğrenildi. Şehit Tankçı Uzman Çavuş Davut Armağan Keskin'in yarın Balıkesir'de, cuma namazından sonra kılınacak cenaze namazının ardından Garnizon Şehitliği'ne defnedileceği belirtildi.

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