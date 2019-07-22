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Şehit ve engelli bireylerin ailelerine temizlik hizmeti

Edirne’nin Keşan Belediyesi, şehit ve engelli ailelerine yönelik temizlik hizmeti vermeye başladı.

Edirne'nin Keşan Belediyesi, şehit ve engelli ailelerine yönelik temizlik hizmeti vermeye başladı.


Keşan Belediyesi, sosyal belediyecilik anlamında bir uygulama başlattı.


Belediye tarafından oluşturulan ekipler, belirlenen şehit ve engelli aileleri ile yaşlıların evlerine girerek temizlik çalışması yapıyor.


Konuyla ilgili olarak bilgi veren Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, “Sosyal belediyecilik anlamında girişimlerimizi sürdürüyoruz. Belediye olarak yeni bir hizmeti daha başlattık. Şehit ve engelli ailelerine yönelik bayram temizliği yapıyoruz. Keşan Sosyal Hizmet Merkezi'miz ile birlikte hareket ederek, böyle bir hizmete ihtiyacı olan aileleri tespit ettik. Oluşturulan listeye göre çalışmalara başladık. İlk olarak 2 şehit ailemizin evinde temizlik çalışması yaptık. Şehit annelerimiz Şefika Ergin ve Fatma Danacı'nın evlerinde temizlik çalışmalarını tamamladık. Hedefimiz Kurban Bayramı'na kadar 30 aileye hizmet vermek. Her gün 2 ailemize çalışanlarımız hizmet verecek.“

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