Şehit ve gazi çocukları yararına düzenlenen panayır yoğun ilgi gördü

Edirne'de Keleiçi'nde bulunan Polis Parkı'nda şehit ve gazi çocukları yararına hayır panayırı gerçekleştirildi. Hayır panayırında görücüye çıkan el emeği göz nuru ürünler, temel gıda malzemeleri, elektronik eşyalar, tekstil ve zücaciye ürünleri kısa sürede tükendi.

Panayırda bulunan stantları ziyaret eden Edirne İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar ve eşi Doç. Dr. Nilüfer Alçalar emek veren polis eşlerine teşekkür etti. Polis eşleriyle sohbet ederek bilgi alan Müdür Alçalar, alışveriş yaparak etkinliğe destek oldu.

"Yardım etmeyi, paylaşmayı seven bir milletiz"

Türklerin yardımlaşma ve dayanışmayı seven bir toplum olduğunu söyleyen İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, "Hayırlı bir iş için bir araya geldik. Biz Türk toplumu olarak tarihin en eski zamanlarından bu yana hep yardım etmeyi, paylaşmayı seven bir milletiz. Bunun bir örneğini hep beraber görüyoruz. hayır panayırına yardım eden esnaf, ticaret ve iş insanlarına teşekkür etmek istiyorum. İnsanlarımız çok yardımda bulunmak istiyorlar. Dernek yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum, polis eşlerimizin emekleri çok geçti. Buradan elde edilen gelirle şehit ve gazi çocuklarına yardım edilecek" dedi.

"Çocuklar gülsün, dünya gülsün" sloganıyla yola çıktık"

İyi bir niyetle yola çıktıklarını belirten Polis Eşleri Derneği Edirne Şube Başkanı Doç. Dr. Nilüfer Alçalar, "Çocuklar gülsün, dünya gülsün" sloganıyla yola çıktıklarını belirterek, "Umarım çok güzel şeyler yapacağız. Burada gördüğünüz her şeyin arkasında çok büyük emek var" ifadelerine yer verdi.

Panayırda konser veren Edirne Kent Konseyi Kadın Meclisi Morİz Ritim Grubunun gösterisi de ilgiyle izlenerek telefonlara kaydedildi.

Panayırdan elde edilecek gelir şehit ve gazi çocuklarına yapılacak yardımlarda kullanılacak.