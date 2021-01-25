Sel baskınlarını ortadan kaldıracak tez çalışması uygulanmaya başlandı

Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü yüksek lisans öğrencisi Cansu Küp'ün “Üniversite Yerleşkesinde Biyotutma Sistemlerinin Kirletici Giderimi için Saha Performansının İncelenmesi” başlıklı tez çalışması kapsamında Trakya Üniversitesi'nin 3 kampüsüne yağmur bahçesi kuruldu.

Yeşil altyapı tekniklerinden birisi olan ve yağmur sularının herhangi bir işlem uygulanmadan toprağa yönlendirildiği, üzerine de çeşitli bitki türlerinin dikildiği yüzeysel bölgeler olarak tanımlanan “yağmur bahçesi”, yüksek lisans öğrencisi Cansu Küp'ün tez çalışmasının bir parçası olarak Trakya Üniversitesi'ne kazandırıldı.

Proje suyun doğru yönetimini de mecbur kılıyor

Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü ve Fen Bilimleri Enstitüsü Uygulamalı Bilimler ve Teknoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Gökçen Bayrak'ın yürütücülüğünü yaptığı proje kapsamında Balkan, Ayşekadın ve Makedonya yerleşkelerinde kurulan yağmur bahçeleri suyun doğal döngüsünde oluşan bozulma ve dengesizlikleri ortadan kaldırdığı gibi suyun doğru yönetimini de mecbur kılıyor.

Sel baskınları ortadan kalkmış olacak

Yeşil altyapı uygulamalarının bir parçası olarak oluşturulan yağmur bahçeleri, biytutma süreçlerinin yağmur suyundaki kirletici giderimini de belirlerken proje sayesinde sel ve su baskınları, su kalitesinde bozulma, yüksek maliyet gibi olumsuz etkiler de ortadan kalkmış olacak.

Birçok analizin yapılmasına imkan sağlayacak

Üniversite kampüsüne kazandırılan yağmur bahçelerinin yer seçiminde, toprak yapısı ve yağmur suyu akış alanı saha gözlemleri incelenirken toprak yapısı, yapılara uzaklık, yeraltı suyu mevcudiyeti, altyapı elemanları, bitki örtüsü ve kirletici kaynaklar gibi etkenler de dikkate alındı. Proje ayrıca TÜTAGEM desteğiyle yağmur sularından bakır, çinko, kadmiyum, kurşun, fosfor, florür, klorit, bromat, klorür, bromür, klorat, nitrat, fosfat, sülfat, nitrit analizleri yapılmasına da imkân sağlayacak.