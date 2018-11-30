Sel faciası sonrası Edirne'de yaralar sarılıyor

Edirne'de, geçtiğimiz Çarşamba günü yaşanan şiddetli yağış sonrası meydana gelen sel ve su baskınları sonrası yaralar sarılıyor. Edirne Valisi Ekrem Canalp başkanlığında oluşturulan kriz masası, afetin yaşandığı bölgelerde hızla hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

Edirne'de yaşanan sel afeti sonrası Edirne Valisi Ekrem Canalp başkanlığında oluşturulan kriz masası başta Oğulpaşa köyü olmak üzere köyle aynı adı taşıyan Oğulpaşa Deresi güzergahında bulunan diğer köyler olan, İskender, Elçili, Orhaniye, Doyran, Karakasım ve Abalar köyünde hasar tespit çalışmaları hızla devam ediyor.

İlk tespitler yapıldı

Vali Ekrem Canalp ve beraberindeki heyet sel felaketinden etkilenen tüm köyleri tek tek gezerek, meydana gelen hasar ve zayiatı yerinde inceledi. İlk belirlemelere göre selde yaklaşık 600 dekar ekili buğday arazisi, traktör ve biçerdöver gibi tarım aletlerinde hasar oluştuğu, depolarda bulunan 3 buçuk ton gübre, 193 ton buğday, 350 ton saman balyası ve 30'a yakın arı kovanının zarar gördüğü, 125 adet küçükbaş, 22 adet büyükbaş hayvanın telef olduğu tespit edildi. Ayrıca, Oğulpaşa köyü başta olmak üzere sel felaketinden etkilenen diğer köylerde de ağır hasar alan ve kullanılamaz hale gelen konut, depo, ahır gibi yapıların da hızla tadilatlarının yapılacağı veya yeniden yapılandırılacağı kaydedildi.

"Devletimiz milletimizin yanında. Ne gerekiyorsa, maddiyat gözetmeksizin yaraları saracağız"

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Oğulpaşa köyünde hayatını kaybeden 78 yaşındaki Veysel Evren'in vefatından dolayı büyük bir üzüntü içerisinde olduklarını dile getirerek, "Bir can bizim için çok ama çok değerli, önemli. Keşke amcamızı da kurtarabilseydik ve vefat etmeseydi. Tüm imkanlarımızla, tüm ekiplerimizle selden etkilenen tüm bölgelerde bütün yaralar hızla ve süratle sarılacak. Milletimizin hiç şüphesi olmasın, devletimiz ne gerekiyorsa, maddiyat gözetmeksizin tüm sorunları ortadan kaldıracağız" dedi.