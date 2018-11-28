Sel felaketinin yaşandığı bölgede dalgıçlı arama kurtarma

Edirne'de sel felaketinin yaşandığı bölgede Jandarma Su Altı Arama Kurtarma ekiplerine bağlı dalgıçlar, kaybolduğu söylenen Veysel Evren'i aramaya başladı.

Havsa ilçesi Oğulpaşa köyünde yaşanan sel felaketinde Veysel Evren'in kaybolduğu ileri sürüldü. Evren için sabah saatlerinden itibaren başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ekipler henüz bir neticeye varamazken Evren'in son görüldüğü ev ve çevresinde İstanbul geldiği öğrenilen Jandarma Su Altı Arama Kurtarma ekipleri de arama çalışmalarına başladı. Dalgıçlar özel kıyafetleri ile yaşlı adamı arama çalışmalarına devam ediyor.