Sel sonrası Ergene'de korkutan yükseliş: Nehrin debisi 10 kat arttı

Edirne'nin Uzunköprü İlçesinde meydana gelen sel sonrası Ergene Nehri turuncu kategoriye yükselerek kritik seviyelere doğru ilerliyor.

Geçtiğimiz günlerde Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarıların ardından Edirne'nin Uzunköprü İlçesinde etkili olan yağış sonrası oluşan sel tarlalara yayıldı. Sel sonrası Ergene Nehrinin Uzunköprü ilçesi bölgesindeki kolu kritik seviyelere geldi.

Nehrin debisinde korkutan yükseliş

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre yaklaşık bir hafta öncesinde debileri 7 ile 18 metreküp arasında değişen Ergene Nehrinin Lüleburgaz ve Yenicegörece bölgelerinde bugün itibariyle 220-250 metreküp seviyelerine kadar yükseldi. Bölge halkı Ergene Nehrinin taşmasından endişe ederken, debilerin yükselmesi ile yaklaşık bir buçuk kilometre uzunluğunda bulunan tarihi Uzunköprü'nün gözleri suyla kaplanmış durumda.