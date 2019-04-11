Sel ve afetlere müdahale edecek özel araç tanıtıldı

Edirne İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından yürütülen ve Bulgaristan ile ortaklaşa yapılan ‘Sel Durumuna Hazırlıklı Olma ve Müdahale Etmek için Sınır Ötesi İşbirliği' projesi kapsamında temin edilen sel ve afetlerde kullanılacak olan yaklaşık 2 milyon TL yatırım bedelli tam teşekküllü özel araç tanıtıldı.

Meriç Nehri Protokol Binası yanı Türk ve Bulgar arama kurtarma ve itfaiye uzmanları arasında ortak kurtarma tatbikatı yapılarak, proje kapsamında temin edilen araç ve ekipmanın tanıtımı yapıldı. Edirne Valisi Ekrem Canalp, vali yardımcıları ve Bulgar heyetin de hazır bulunduğu tatbikatta, Türkiye'de sel afetlerinde kullanılabilecek tek araç olma özelliğini taşıyan aracın fonksiyonel yapısı ve donanımı anlatıldı.

"Edirne ile Bulgaristan arasındaki ilişkilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz"

Edirne Valisi Ekrem Canalp, "Önümüzdeki dönemde de benzer iş birliği örneklerini görmeye devam edeceğiz. Devlet başkanları düzeyinde çok iyi bir ilişki var. Bu ilişkilerin de alt düzeylere çok iyi iller arası yansımalarını görüyoruz. Edirne ile Bulgaristan arasındaki ilişkilerimizi bundan sonra da geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.

"Türkiye'de bir ilk"

Vali Ekrem Canalp, söz konusu aracın sel maksadı için hazırlanmış ülkedeki tek araç olduğunu ve maksat itibariyle diğer emsallerinden farklı olduğuna işaret ederek, "Türkiye'de ilk ama Edirne'de yapılıyor bu ilk. Hepimiz de Edirneliler adına gerçekten mutluyuz ve gururluyuz. İnşallah benzer aktivitelerde her alanda gerçekleştireceğiz. Yaptığımız işlerde sadece Edirne'miz için Türkiye için de örnek olacak" ifadelerini kullandı.

Edirne İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Kürşat Erata da olası sel ve afetlerde kullanılması planlanan tam donanımlı araç ile ilgili bilgiler vererek, aracın fonksiyonel yapısını ve sahip olduğu kabiliyetleri anlattı. Otomatik bot taşıma sistemi, su altı kamerası, drone, özel ışıklandırma sistemi ve diğer son teknolojik meziyetlerini aktaran Kürşat, "Sel maksadı için hazırlanmış ülkedeki tek araç ve maksat itibariyle diğer emsallerinden farklı ve özel konumda" dedi. Kürşat, söz konusu aracın yatırım maliyetinin yaklaşık 2 milyon TL olduğunu da sözlerine ekledi.

Selle mücadelede ‘Kanal Edirne ve Müezzinoğlu Köprüsü' hayata geçirildi

Tunca, Meriç ve Arda Nehirleri'nin geçmiş yıllarda su debilerinin artmasından dolayı Edirne ve çevresinde ciddi sel ve su taşkınları yaşanmış, Türkiye'nin Yunanistan ile sınır bölümünü oluşturan Karaağaç Mahallesi'nde yaşayan vatandaşların şehir merkezi ile ulaşımının kesilmemesi için Türkiye'nin en büyük viyadük köprüsü Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü ve olası taşkınlarda emniyet sibobu görevi görecek olan dev yatırım Kanal Edirne projesi hayata geçirilmişti.