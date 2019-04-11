Sel ve afetlere tam teşekküllü özel araç ile müdahale edilecek

Edirne İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından yürütülen ve Bulgaristan ile ortaklaşa yapılan ‘Sel Durumuna Hazırlıklı Olma ve Müdahale Etmek için Sınır Ötesi İşbirliği' projesinin tanıtımı yapıldı. Proje kapsamında, sel ve afetlerde kullanılacak olan yaklaşık 2 milyon TL'lik tam teşekküllü özel araç da tanıtıldı.

Avrupa Birliği Başkanlığı, Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürlüğünün ulusal otorite görevini yürüttüğü IPA Interreg Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programının birinci teklif çağrısı kapsamında Edirne İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından yürütülmekte olan ‘Sel Durumuna Hazırlıklı Olma ve Müdahale Etmek İçin Sınır Ötesi İşbirliği' adlı proje için Edirne 112 Acil Çağrı Merkezi Binası AFAD toplantı salonunda bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

"Lider partner olarak projenin yüzde 56'sı bizim"

AFAD İyileştirme Şube Müdürü ve Proje Yöneticisi Ali Altındal, "2015 yılında yaşadığımız sel neticesinde biz bir müdahale aşamasında eksiklerimizi net bir şekilde gördük. Bulgaristan'dan değerli dostlarımızla, ortaklarımızla beraber ne yapabiliriz yönünde çalışmaya başladık. Meriç, Arda ve Tunca Nehri Bulgaristan'dan doğuyor, ülkemizde devam ediyor. 2 ülkenin ortak sorunuydu bu nehirler. Derdimizin aynı olmasından dolayı böyle bir projeye ihtiyaç duyduk, ne yapabilirizi konuştuk. Bir şeyi önce ölçmeniz gerekiyor sonuca varmak için. Ölçüm aşamasını başardık, belli noktalara sensörlerini koydu. Biz suyun 12 saat öncesinde ne miktarda geleceğini tespit ediyoruz ama müdahale aşamasında eksiklerimiz vardı. Proje ortağımız olan Bulgaristan İçişleri Bakanlığı Yangın Güvenliği ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğü ile beraber bu işe başladık. Projemizin yaklaşık bütçesi 600 bin euro. Lider partner olarak projenin yüzde 56'sı bizim" diye konuştu.

"Özel aracın bedeli yaklaşık 2 milyon TL"

Altındal, proje amaçlarının müdahale kapasitelerini arttırmak olduğunu belirterek, "Bu kapsamda kurumumuza 13 buçuk ton kapasiteli bir tam teşekküllü arama kurtarma yapabilecek, sele müdahale edebilecek kamyon aldık. Özellikle selde Karaağaç bölgesine askeri araçlar girebiliyordu ama biz giremiyorduk. Askeri araçların hareket kabiliyeti çok üst düzeydeydi, bizim elimizde böyle bir araç yoktu. Çok iddialı olacak ama bu araçtan ülkemizde başka özellikle sel için yapılmış başka arama kurtarma aracı yok, ilk biz yaptık. Aracın üzerine bot elektromekanik bir sistemle çıkarılıyor. Yani bu bot bir römork vasıtasıyla taşınmıyor. Römork vasıtasıyla bir botun taşınması çok zahmetliydi. Hareket kabiliyetinizi kısıtlıyordu. Böylece bunu da çözmüş olduk. İçinde motopompu ve tüm arama kurtarma ekipmanları var. Projeyle aldıklarımızın yanında diğer afetlere müdahale edebilmek içine deprem ve enkaz kaldırma ekipmanları da kendimiz ekledik. Bunlarla beraber yaklaşık 2 milyon TL'lik bir araç oluştu. En önemli şey görmekti. Ulaşamadığımız noktayı görebilmek için drone ilave ettik ve aracın üzerinde canlı yayın da yapabiliyor" dedi.

"Uzman kadrolar arasında büyük bir dostluk oluştu"

Edirne İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Kürşat Erata da "Bugün bizim mutlu günlerimizden birisi. Projemizin neredeyse son aşamasına geldik. Projeden elde ettiğimiz donanımlarımızı size tanıtıyoruz. Ama bunun haricinde bu proje kapsamında elde ettiğimiz başka bir kazanım daha var. Ülke arasında özellikle uzman kadrolarda büyük bir dostluk oluştu ve herhangi bir taşkın veya selde ihtiyaç duyulduğu takdirde ortaklaşa müdahale edebilme kapasitesine de eriştik. Bu yönden çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Bulgaristan İçişleri Bakanlığı Yangın Güvenliği ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğü Uluslararası Projeler Departmanı Şefi Spiridon Alekssandrov da Türkiye ile işbirliği yaparak böyle bir projeyi neticelendirdikleri için memnun oldukların belirtti.

Öte yandan, Meriç Nehri Protokol Binası yanı Türk ve Bulgar arama kurtarma ve itfaiye uzmanları arasında ortak kurtarma tatbikatının yapılması ve proje kapsamında temin edilen araç ve ekipmanın tanıtılmasının planladığı belirtildi.