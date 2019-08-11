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Selimiye Camii bayram sabahı doldu taştı

Mimar Sinan’ın ’Ustalık eserim’ dediği UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan tarihi mabet Selimiye Camii, Kurban Bayramı namazında doldu taştı.

Mimar Sinan'ın 'Ustalık eserim' dediği UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan tarihi mabet Selimiye Camii, Kurban Bayramı namazında doldu taştı.


Müslümanların akın ettiği Osmanlı döneminin en önemli mimari eserleri arasında yer alan Selimiye Camii'nde vatandaşlar Kurban Bayramı coşkusunu yaşadı. 'Kurban paylaşmaktır' konulu vaazın verildiği tarihi cami, her bayram olduğu gibi bu bayramda da binlerce kişiyi ağırladı. Edirneliler başta olmak üzere, çevre illerden ve Batı Trakya'dan gelen binlerce Müslüman, cami içerisinde yer kalmayınca namazlarını caminin iç avlusunda eda etti. Kalabalık bir cemaatle kılınan namazın çıkışında vatandaşlar birbirleriyle bayramlaştı.


Cami çıkışlarında vatandaşlara lokum ikram edildi.

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