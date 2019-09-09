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Selimiye Camisi'nde kadın-erkek girişleri ayrıldı

Edirne’de, Mimar Sinan’ın ‘Ustalık eserim’ dediği tarihi Selimiye Camii girişinde kadın ve erkek girişleri ayrıldı.

Edirne'de, Mimar Sinan'ın ‘Ustalık eserim' dediği tarihi Selimiye Camii girişinde kadın ve erkek girişleri ayrıldı. Edirne İl Müftüsü Emrullah Üzüm, “Talep var. Dolayısıyla hanım efendilerin daha rahat girip çıkabilmelerini temin etmek lazım. Biz, ana girişi ikiye böldük” dedi.


Osmanlı mimarisinin zirvesi eşsiz mabet Selimiye Camisi'nde, ana giriş bölümünde kadın ve erkeklerin girişi için yeni düzenleme yapıldı. Kadınlar, caminin ana girişinin sağ tarafından kendilerine ayrılan yoldan camiye giriş yaparken, erkekler de yine ana girişin sol kenarında kendilerine ayrılan bölümden camiye giriş yapabiliyor.



“Dünyanın çeşitli yerlerinde uygulanıyor”


Edirne İl Müftüsü Emrullah Üzüm, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Talep var. Dolayısıyla hanım efendilerin daha rahat girip çıkabilmelerini temin etmek lazım. Biz, ana girişi ikiye böldük. Hanım efendiler sağdan, beyefendiler de soldan aynı kapıdan ana girişi kullanıyor. Esas önemli olan hanım efendilerin rahat girip çıkmasını sağlamaktı. Bu Kabe-i Muazzama'da uygulanıyor. İstanbul'da bir çok camide, dünyanın çeşitli yerlerinde de uygulanıyor. Biz de aynı sistemi aldık, Selimiye'ye koyduk" dedi.

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