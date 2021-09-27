Selimiye Camisinin restorasyonu yılbaşında başlıyor

AK Parti Edirne Milletvekili ve TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Aksal, Selimiye Camii'nin restorasyonunun yılbaşına kadar başlayacağını belirtti. 3 aşamalı olarak yapılacak çalışmaları öncesinde Kasım ayına kadar sözleşmenin imzalanması bekleniyor.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Selimiye Camii'nin restorasyon ve çevre düzenlemesi çalışmalardaki son durum hakkında da bilgi verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Selimiye çevresine de yakışır düzenleme yapılacağını söyleyen Aksal, Selimiye'nin çevre düzenlemesi işinin Enez ilçesindeki Fatih Camii'nin restorasyonunu yapan firmaya verildiğini kaydetti.

“Restorasyonu yapıyorsunuz ama çevre düzenlemesini yapmadıktan sonra çöpün içinde bir mücevher gibi o mücevheri göremiyorsunuz” diyerek sözlerine devam eden Aksal, restorasyonu 3 aşamalı olacağını belirterek, "Bir tanesi Selimiye'nin kendisinin restorasyonu. Söylediğim gibi bana göre de uzmanlara göre de Selimiye Camii Türk İslam mimarisinin en önemli eseridir. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndedir. Muhteşem bir eserdir. Onun restorasyonunun orijinaline uygun bir şekilde, en iyi şekilde yapılması için mücadele ettik. Şimdi inşallah onun ihalesine çıkıyoruz ama sizin de bildiğiniz gibi gerçekten çok seçiciyiz. Türkiye'de de bu işleri özenle yapan çok az kişi var. Çok özen gösteriyoruz. Bu işi en iyi yapacak firma konusunda da özen gösteriyoruz. Şunu söyleyebilirim buradan; planımız yılbaşına kadar Selimiye'nin restorasyonuna fiziki olarak başlamak. İnşallah kasım ayı içerisinde bu sözleşmeler imzalanıp, yıl sonuna kadar da restorasyona başlayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Selimiye çevresine de yakışır düzenleme yapılacağını söyleyen Aksal, "Orada 2 tane proje var. Bir tanesi çevre düzenlemesi bir de rekonstrüksiyon dediğimiz alan var. İki şekilde yapılıyor. Çevre düzenlemesi denilen kısmın teslimatını Enez'deki Fatih Camii'ni yapan firma yapacak. İnşallah Selimiye çevre düzenlemesinde de aynı güzelliği, aynı işi yapacaklar. Cumhurbaşkanımızın talimatıdır, 'Mimar Sinan'a, Selimiye Camii'ne yakışır bir düzenleme istiyoruz' diye. İnanın her şeyin, işçiliğinden malzemesine kadar en kaliteli malzeme kullanılarak çevre düzenlemesi yapılacaktır. Muhteşem bir eser olacak. Edirne'ye, Edirnelilere yakışan bir düzenleme olacak. Selimiye'ye, Mimar Sinan'a yakışan bir düzenleme olacak, dünya mirasına yakışan bir düzenleme olacak" şeklinde konuştu.