Selimiye çevresindeki otopark sorunu son bulacak

Edirne'nin en büyük sorunlarından birisi olan otopark sorunu için ilk adım atıldı. Edirne Valiliği tarafından hayata geçirilecek olan proje ile turistlerin uğrak noktası olan Selimiye çevresindeki otopark sorunu çözülecek.

Edirne'de 2013 yılında, 'depreme dayanıksız, riskli yapı' raporu verilen ve yıkım kararı alınan Gazi İlkokulu'nun yerine 3 katkı otopark yapılarak bölgenin kanayan yarası olan park sorunu çözülecek.

Edirne İl Genel Meclisi'nde 5 gün devam edecek Aralık ayı toplantılarının ilki Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş başkanlığında gerçekleştirildi. Edirne Valiliği tarafından hayata geçirilen müzeler ve otoparklardan gelir elde edilmesine yönelik kurulacak olan ‘iktisadi işletme' adlı talep yazısı meclise sunuldu. Söz konusu talep oy birliğiyle incelenmek üzere İdari ve Mali İşler Komisyonu'na sevk edildi.

Depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılan Gazi İlkokulu'nun bulunduğu bölgeye 3 katlı otopark yapılacağını söyleyen İl Genel Meclis Başkanı Geçmiş, Milli Emlak Müdürlüğü ile Milli Eğitim Bakanlığı'ndan izinlerin alındığını ifade etti.

Aralık ayının ilk toplantısında Edirne Valisi Ekrem Canalp tarafından meclise gönderilen Fatih Sultan Mehmet Müzesi, Necmi İğe Etnografya Müzesi ve çalışmaları devam eden Mimar Sinan Müzesi, Geleneksel El Sanatları Müzesi, Kadın Emek Pazarı, Enez Deniz Hudut Kapısı, yıkılan Gazi İlkokulu'nun yerine yapılacak olan otoparkın idaresi için işletme kurulması konularının yer aldığı talep yazısı okundu.

Habere konu olan talep yazısında ‘iktisat işletmesi' adı altında il özel idaresi destek hizmetleri müdürlüğünün bünyesinde iktisadi işletme kurulması gerektiği yer aldı.

Edirne'nin en büyük sorunlarından birisinin otopark sıkıntısı olduğunu belirten Geçmiş, bölgeye İl Özel İdaresi adına katlı otopark yapacakları söyledi.

Yapılacak olan çalışmalar kapsamında otoparka yakın noktaya turizm destinasyonu açısından kadın emek pazarları kurulacağını ve hediyelik eşyalar satılacağını söyleyen Geçmiş, “Ahşaptan reyonlar kurulması planlanıyor. Bununla ilgili para harcadığımız alanlardan gelir kaynağı elde edecek işletmeler kurmamız gerekiyor. Bütçe iktisadi işletme kurularak buradaki gelirler tek bir müdürlükte toplanacak” dedi.

3 katlı ve 4 bin 284 metrekarelik alana yapılacak otoparkın 2 katının tur otobüsleri, en üst katının ise küçük araçlar için kullanılması planlanıyor.

Otoparkın yapılacağı Meydan Mahallesi sakinlerinden Yasemin Günaltay, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılan okulun yerine yapılması planlanan otoparkın güzel bir çalışma olduğunu ve ekonomik anlamda da esnafa can suyu olacağını aktardı.