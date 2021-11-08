Selimiye sisle kaplandı

Edirne'de etkili olan sis sebebiyle görüş mesafesinin yer yer 25-30 metreye kadar düşmesi trafikteki sürücüleri zorluyor. Sis sebebiyle Selimiye Camii'nde kartpostallık görüntüler oluştu.

Edirne'de Gece geç saatlerde başlayan sis, sabah saatlerinde de etkisini artırarak devam ediyor. Sabah erken saatlerde işe gitmek üzere yola çıkan sürücüler, zaman zaman trafikte ilerlemekte zorluk yaşadı.

Sisli hava etkisini göstermeye başlamasıyla, Mimar Sinan'ın ustalık eserim dediği Selimiye Camisi gözden kayboldu. Trafiğin yoğun olduğu noktalarda görev alan polis ekipleri, sürücüleri dikkatli gitmeleri için yönlendirdi.

"Edirne sisle kaplandı"

Sürücüler sisli havanın etkisiyle görüş mesafesinin 25-30 metrenin altına düşmesiyle trafikte zor anlar yaşadı. Edirne'de Selimiye Camii, Eski Camii ve tarihi köprüler sis altında kalınca kartpostallık görüntüler oluştu.