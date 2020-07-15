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Selimiye'de dualar, 15 Temmuz Şehit ve Gazileri için edildi

Mimar Sinan’ın ‘Ustalık eserim’ dediği Türk-İslam mimarisinin eşsiz eseri tarihi Selimiye Camii’nde, dualar 15 Temmuz Şehit ve Gazileri için edildi.

Mimar Sinan'ın ‘Ustalık eserim' dediği Türk-İslam mimarisinin eşsiz eseri tarihi Selimiye Camii'nde, dualar 15 Temmuz Şehit ve Gazileri için edildi.


15 Temmuz Şehitleri Anma; Demokrasi Ve Milli Birlik Günü kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin 4. yıl dönümde, Edirne'de tarihi Selimiye Camii'nde Şehitler ve Gaziler için dualar edildi. Ardından misafirlere Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından ikramda bulunuldu.


Selimiye Camii imam hatibi Yusuf Serenli, İHA'ya yaptığı açıklamada, “Hain kalkışmanın üzerinden 4 yıl geçti. O gece bu vatanı kanlarıyla, canlarıyla müdafaa eden aziz şehitlerimiz için bütün camilerimizde olduğu gibi Selimiye Cami'mizde de Kur'an-ı Kerim ve Mevlidi Şerif akabinde ise dualarla inşallah şehitlerimizi anacağız. Yine gazilerimize sağlık dileyeceğiz Allah'u Teâlâ'dan. Bu tür durumların yaşanmaması için dualarımızda niyaz edeceğiz” dedi.

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