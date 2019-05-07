Selimiye'de ilk iftar

Edirne'de, Selimiye Cami'sinin gölgesinde ilk iftar verildi. Vakıflar Genel Müdürlüğünce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı koordinesinde verilen ilk iftara Vali Ekrem Canalp de katıldı.

Edirne'de Ramazan ayının ilk gününde Selimiye Cami yanında ilk iftar çadırı kuruldu. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı koordinesinde verilen ilk iftara Vali Ekrem Canalp iştirak etti.

Kendisinin de Edirne'de ilk iftarı olduğunu dile getiren Vali Canalp, Ramazan Ayı'nın ilk iftarında Edirnelilerle bir arada olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirtti. Akşam ezanının okunmasının ardından iftara katılan vatandaşlar, oruçlarını açtı.