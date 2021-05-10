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Selimiye'de Mescid-i Aksa için dua edildi

Edirne’de, Selimiye Cami’nde kılınan öğle ezanının ardından ülke genelinde tüm camilerde olduğu gibi Mescid-i Aksa’nın kurtuluşu için selalar okunup, dualar edildi.

Edirne'de, Selimiye Cami'nde kılınan öğle ezanının ardından ülke genelinde tüm camilerde olduğu gibi Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu için selalar okunup, dualar edildi.


Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın terörist İsrail'in Mescid- Aksa'ya yönelik baskınlarına ilişkin yaptığı basın açıklamasında yurt genelinde tüm camilerde öğle ezanıyla birlikte duaların yapılacağını duyurmasının ardından Edirne'de, Selimiye Cami başta olmak üzere tüm camilerde sela okundu.


Mimar Sinan'ın ‘Ustalık eserim' dediği tarihi camiye gelen cemaat okunan selanın ardından Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu için dualar edildi.

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